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    Ihlara Vadisi'nde heyelan

    Türkiye'de en çok ziyaret edilen bölgelerden biri olan Ihlara Vadisi'nde sağanak nedeniyle zor anlar yaşandı.
    • 05.05.2022 - 11:28
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    Ihlara Vadisi'nde heyelan

    Turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya'da heyelan felaketi...

    Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nin bulunduğu bölgede dün gece etkili olan sağanak sonucu vadiden Belisırma köyü yoluna 2 kaya parçası düştü.

    Yol kapandı, evler sular altında kaldı

    Heyelan sonrası yaralanan olmazken, yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Selime beldesinde ise 4 ev ve 2 mandırayı su bastı.

    Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Aydoğdu, hasar tespit çalışmasının başlatıldığını belirtti.

    Esnaf mağdur oldu

    Belisırma köyünde restoran işleten Kerim Yasav da "Dün gece etkili olan aşırı yağışlarından dolayı gece yarısı bir gürültü duyduk. Gece olduğu için hangi tarafa düştüğünü bilemedik. Melendiz Çayı da taştı ve lokantaların suya bulunan şark köşeleri suya kapılıp gitti. Esnaf olarak üzgünüz." dedi.

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