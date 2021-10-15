İhracat kanununda değişiklik teklifi Meclis'te

AK Parti, ihracat kanununda değişiklik öngören 19 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

AK Parti, ihracat kanununda değişiklik öngören 19 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklif; ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesini amaçlıyor.

Teklif hakkında bilgi veren AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, kanun teklifini haftaya Sanayi ve Ticaret Komisyonu’na getirmeyi, kabulü halinde ise önümüzdeki hafta da Genel Kurul’da görüşmeyi planladıklarını kaydetti.

"KREDİ SORUNLARI ÇÖZÜLECEK"

AKP'li Turan, teklifin gerekçesini açıklarken "İhracatçılarımızın en önemli meselelerinden birinin 'finansman erişiminde teminat sorunu' olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu. Kurulan Şirketle birlikte ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununun ortadan kalkması, ihracatçılarımızın krediye erişim maliyetinin düşürülmesi, ihracatımızın tabana yayılması ve ihracatın büyümeye katkısının sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

İHRACAT GELİŞTİRME FONU KURULDU

Ticaret Bakanlığının koordinesinde, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin (İGE) kuruluş süreci tamamlandı.

İGE, sadece ihracatçıların erişimine açık, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon olarak kuruldu.

İGE aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacak. Bu vesileyle ihracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunu çözülmüş olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Şirketin kurulacağı müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu ve "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde vermişti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İhracatçılarımızla birlikte yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme gireceğiz. Yeni fırsatlar yeni atılımlar beraberinde yeni ihtiyaçları da getiriyor. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için bu yeni ihtiyaçları karşılayacak yeni imkanlar geliştirmemiz gerekiyor. Artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuracağımız ihracatı geliştirme fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. TİM ve ihracatçı birlikleri katkılarıyla oluşacak bu fon sayesinde ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır. İhracatı geliştirme fonunun şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.