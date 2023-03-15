İhsan Aktaş: Bir önceki seçimin tekrarı olacak gibi bir öngörümüz var Ensonhaber'e konuşan Genar Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerdeki oy oranlarının bir önceki seçimdeki oylara yakın çıkacağını belirtti.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor...

Seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları da belli oluyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Hal böyleyken anket firmaları da çalışmalarını bu kapsamda hızlandırdılar.

"Şu anki pozisyon sanki bir önceki seçimlerdeki oylara yakın çıkacak"

Genar Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş, ellerindeki son veriyi Ensonhaber ile paylaştı.

Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programının konuğu olan Aktaş, "Sahada netleşmeyen durumlar var. Şu anki pozisyon sanki bir önceki seçimlerdeki oylara yakın çıkacak." dedi.

"İyi Parti beşinciliğe düştü"

Aktaş ayrıca, "CHP’nin yüzde 23 oyu var. İyi Parti’yi eklediğiniz zaman ikisinin toplamı 30 ediyor. HDP’nin 11 puanı var. 3. Sırada HDP var Türkiye’de. MHP dördüncü İyi Parti ise beşinciliğe düştü. Dolayısıyla hem parlamentoda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde bir önceki seçimin tekrarı olacak gibi bir öngörümüz var." şeklinde konuştu.

İhsan Aktaş'ın açıklamaları şöyle:

Sahada netleşmeyen durumlar var. Şu anki pozisyon sanki bir önceki seçimlerdeki oylara yakın çıkacak. CHP’nin yüzde 23 oyu var. İyi Parti’yi eklediğiniz zaman ikisinin toplamı 30 ediyor. HDP’nin 11 puanı var. 3. Sırada HDP var Türkiye’de. MHP dördüncü İyi Parti ise beşinciliğe düştü. Dolayısıyla hem parlamentoda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde bir önceki seçimin tekrarı olacak gibi bir öngörümüz var.