İhsan Aktaş: Bir önceki seçimin tekrarı olacak gibi bir öngörümüz var

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor...
Seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları da belli oluyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Hal böyleyken anket firmaları da çalışmalarını bu kapsamda hızlandırdılar.
"Şu anki pozisyon sanki bir önceki seçimlerdeki oylara yakın çıkacak"
Genar Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş, ellerindeki son veriyi Ensonhaber ile paylaştı.
Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programının konuğu olan Aktaş, "Sahada netleşmeyen durumlar var. Şu anki pozisyon sanki bir önceki seçimlerdeki oylara yakın çıkacak." dedi.
"İyi Parti beşinciliğe düştü"
Aktaş ayrıca, "CHP’nin yüzde 23 oyu var. İyi Parti’yi eklediğiniz zaman ikisinin toplamı 30 ediyor. HDP’nin 11 puanı var. 3. Sırada HDP var Türkiye’de. MHP dördüncü İyi Parti ise beşinciliğe düştü. Dolayısıyla hem parlamentoda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde bir önceki seçimin tekrarı olacak gibi bir öngörümüz var." şeklinde konuştu.
İhsan Aktaş'ın açıklamaları şöyle:
Sahada netleşmeyen durumlar var. Şu anki pozisyon sanki bir önceki seçimlerdeki oylara yakın çıkacak. CHP’nin yüzde 23 oyu var. İyi Parti’yi eklediğiniz zaman ikisinin toplamı 30 ediyor. HDP’nin 11 puanı var. 3. Sırada HDP var Türkiye’de. MHP dördüncü İyi Parti ise beşinciliğe düştü. Dolayısıyla hem parlamentoda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde bir önceki seçimin tekrarı olacak gibi bir öngörümüz var.
Netleşmeyen şeyler var henüz, acaba HDP ayrı mı girecek yoksa birlikte mi girecek? Muharrem İnce bir tercih yapacak mı yapmayacak mı bu iki tercihi gözlemlememiz lazım. Sadece şu var ona dikkat çekmemiz lazım, Türkiye’de araştırma firmaları ciddi bir pozisyon oluşturmuş durumda. Bu seçime giderken özellikle muhalefet partileriyle çalışan firmaların tamamı havlu attı sisteme. Hiçbirisi sağlıklı verisi üretmemeye başladı. Bu partilerin de firmaların da tercihi olabilir. İki tane örnek vereyim, Türkiye’nin saygın bilinen kurumlarından biri İyi Parti’nin oyunu yüzde 19 olarak söylüyor, hiç 199 olmadı. Diğer taraftan bazı firmalar da CHP’nin oyunun 30 olduğunu söylüyor. 7-8 ay önce 27’yi görmüştü ama hiç 30 olmamıştı. Belki de partileri finalde bu tür uçuk kaçık veriler hayal kırıklığına uğratabilir diye düşünüyorum.