İhsan Eliaçık, Ayasofya kararını küstahça yorumladı

Gezi'nin imamı olarak tanınan İhsan Eliaçık, "Hz. Muhammed gelse Ayasofya'ya girmezdi" dedi.

Ayasofya, Danıştay'ın kararıyla müze statüsünden çıkarıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

Karar, Türkiye'nin yanı sıra Müslüman dünyasında da büyük sevince neden oldu.

86 yıllık hasretin bitmesinin ardından Ayasofya Camii'nde ilk namaz için geri sayım başladı.

Ayasofya Camii'nde ilk namazın kılınması için hazırlıklar devam ederken İhsan Eliaçık'tan küstah bir açıklama geldi.

Terör örgütü PKK'nın medyasına açıklamalarda bulunan Eliaçık, şunları söyledi:

"AYASOFYA'NIN DİNİ DEĞERİ YOKTUR"

"Ayasofya’nın tarihi mimari değeri vardır. Ancak benim görüşüme göre dini bir değeri yoktur. Çünkü İslam’ın sadelik ve tevazu esaslarını hiçe sayan bir binadır.

Eğer bugün Hazreti Peygamber İsa ve Hazreti Peygamber Muhammed gelse Ayasofya’ya girmezdi. Sultan camilerin hiçbirine girmezdi.

PAZAR GÜNLERİ HRİSTİYANLARA TAHSİS EDİLMELİ

Benim görüşüme göre Ayasofya sosyolojik gerçekler göz önünde bulundurularak şu anda cami oldu ama haftada bir gün cuma namazı için Müslümanlara pazar günleri için de Hristiyanlara tahsis edilmesi idi. Ben hükümet olsam böyle yapardım. Ama onlar öyle yapmadılar. Camiye çevirdiler."