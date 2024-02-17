İhsan Eliaçık: Erdoğan'ı kim yenecekse oylar onda toplanmalı İhsan Eliaçık, yerel seçimlerde her ne olursa olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi gerektiğini ve bunun için hangi isim gerekiyorsa ona oy verilmesi gerektiğini söyledi. Eliaçık, "Adayların kim olacağı, hangisinin daha becerikli olup olmadığının bir önemi yok" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek.

Siyasi partiler ise aday belirleme çalışmalarını neredeyse tamamladı.

Her yerde partilerin seçim çalışmaları konuşulurken, Halk TV'de Gazeteci Şirin Payzın'a konuk olan yazar İhsan Eliaçık'ın sözleri şaşkına çevirdi.

'Erdoğan'ı kim yenecekse oylar onda toplanmalı'

Eliaçık, yerel seçimlerde temel stratejinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip'a kaybettirme üzerine olması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin karşısındaki en güçlü adayın desteklenmesinin gerekli olduğunu öne süren Eliaçık, "Bu seçimlerde buna odaklanmak, bunu kim yenecekse oyları onda toplamak gerekir. Bence zamanın gereği budur" dedi.

"Adayların kim olacağı, hangisinin daha becerikli olup olmadığı, hatta onu yenecek kişinin aynı tıyneti taşıyıp taşımadığı bile önemli değil"

Muhalefette adayın kim olacağının ve hangisinin daha becerikli olup olmadığının önem taşımadığını da ifade eden İhsan Eliaçık, "Adayların kim olacağı, hangisinin daha becerikli olup olmadığı, hatta onu yenecek kişinin aynı tıyneti taşıyıp taşımadığı bile önemli değil. Çünkü bu sistem içinde küçük bir geriletme olacaktır" şeklinde konuştu.

İhsan Eliaçık'ın ifadeleri şu şekilde: