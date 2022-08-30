İhsan Şenocak'tan Anıtkabir'in avlusuna cami yapılsın önerisi

Fıkıh doktoru İhsan Şenocak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında Anıtkabir'in avlusuna cami yapılması önerisinde bulunarak 10 Kasım'da siren çalanları eleştirdi.

Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir çoşkuyla kutladı..

Büyük Zafer'in 100.yılında hemen hemen her kesimden kutlama mesajları da paylaşıldı.

Bunlardan bir tanesi ise çokça eleştirilecek cinsten..

Mustafa Kemal Atatürk'e Fatiha okuma üzerinden toplumu geren kişilerin samimi olmadıklarını belirten Fıkıh doktoru İhsan Şenocak, "Samimi olsalardı 10 Kasım'da siren çalmak yerine Kur'an okurlardı" dedi.

Anıtkabir'in avlusuna cami önerisi

Şenocak, açıklamasında Anıtkabir'in avlusuna cami yapılması önerisinde de bulundu:

"Kur'an-ı Kerim herkes tarafından her yerde okunur. Mustafa Kemal'e Fatiha okuma üzerinden toplumu gerenler için 10 Kasım'da Türkiye genelinde hatimler okumaz, Anıtkabir'in avulusunda cami yapmazlar?! Bu noktada samimi olsalardı dokuzu beş geçe korna ya da siren çalmaz Kur'an okurlardı"