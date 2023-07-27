II. Abdülhamit tarafından 134 yıl önce çizilen petrol haritası gerçek çıktı Terör olayları nedeniyle zengin yer altı yatakları kullanılmayan Şırnak'ta Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamit tarafından başlatılan petrol projesi kapsamında çizilen haritada işaretli bölgede, TPAO’nun aramasında rezerv bulundu.

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İHA

Türkiye son yıllarda enerji alanında yeni keşiflerle gündemde.

Yapılan yatırımlarla yurdun kara-deniz yurdun her yeri didik didik aranıyor.

Bu kapsamda Şırnak, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor.

Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler Bestler Dereler, Feraşin, Kato ve bölgede başka noktalara çekildi.

Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ve Feraşin bölgesinde aramalar devam ederken, Bestler Dereler bölgesinde de sismik çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

134 yıl önceki haritadaki yerler çıktı

1889 ile 1901 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamit tarafından başlatılan petrol aramasında ,Şırnak bölgesinin de içinde olduğu 65 petrol noktası haritası oluşturuldu.

II. Abdülhamit tarafından başlatılan petrol haritası, bugün TPAO’nun arama yaptığı bölgelerini gösteriyor.

"Harita da 65 nokta belirlenmiş"

II. Abdülhamit’in hazırladığı petrol haritası ile ilgili bilgi veren Şırnak Üniversitesi Maden Mühendisi Doç. Dr. Öykü Bilgin, şöyle dedi:

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamit tarafından o zamanlar 1889 yılında Akdeniz’de petrol gazı bulunduğu tespit edildikten sonra, II. Abdülhamit tekrar yeni çalışmalar başlatmış ve bu çalışmalar da yabancı ve Türk mühendisler görev almıştır. Bu çalışmalar sonucunda da bir harita oluşturulmuştur.



Harita da 65 nokta belirlenmiş, bu noktalarında birçoğu Irak bölgesine ait. Ancak, Irak’la birlikte Türkiye sınırında itibaren Cizre, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Bitlis ve Hakkari çevresinde de petrol rezervinin olduğu belirtilmektedir.

"Derin bir sondajlar ile tespit edilebileceği kanısındayım"

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bizim ülkemizde bu rezervler ile ilgili çalışmaları halen yapmaktadır" diyen Bilgin, şöyle devam etti:

Şırnak Bölgesi, Cudi-Gabar Dağı’nda çıkan petrolümüz, 41API gravitesinde ve yüksek kaliteli bir petroldür.



Dünyada çıkarılan petroller 27 ile 35 API gravite değerindedir. Bu göz önüne alındığında iyi ve yüksek kaliteli bir petrol olduğunu görebiliyoruz. Cudi-Gabar Dağı’nda çıkarılan petrolümüz, 2 bin 600 metre ile 2 bin 700 metre sondajlarında çıkarılmıştır.



Şırnak’ın pek çok çevresinde ve bu bölgede pek çok petrol rezervlerinin olabileceğini düşünüyorum. Bu rezervlerin de derin bir sondajlar ile tespit edilebileceği kanısındayım.

"Yaklaşık 800 bin ile 1 milyon varil tüketim yaptığı bilinmektedir"

Sık ve derin sondajlarla bunların daha da fazla çıkacağını değerlendiren Bilgin, şunları söyledi: