İkbal Gürpınar'ın Suriyelilerle ilgili '15 Temmuz' iddiası dolaşıma girdi

İkbal Yıldırım, '15 Temmuz’u Suriyeliler sayesinde kazandık' sözleri yeniden dolaşıma girince açıklama yaptı: Sürü halinde saldırıya geçecek kadar dibe vurmuşlar.

Sığınmacı tartışmaları üzerine sosyal medyada birçok video dolaşıma girmeye başladı.

Bunlardan biri de eski sunucu İkbal Gürpınar'ın 2019 yılında Suriyelilerle ilgili söylediği sözler oldu.

"15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık"

Ülke TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında katılan İkbal Gürpınar, canlı yayında sığınmacılara yönelik başlatılan dönüş kampanyalarına değinmişti.

15 Temmuz Darbe Girişimi ile Suriyelileri bağdaştıran Gürpınar, "15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandık." iddiasında bulunmuştu.

15 Temmuz'dan önce kuraklık çağrısı yapıldığını söyleyen Gürpınar, konuşmasına "Basını bir takip edin, Suriye'deki olay patlamadan evvel, 'feci bir kuraklık olacak' haberleri vardı. Bir de meteoroloji duyurmuştu, kuraklık olacaktı. Suriyeliler geldi yağmur üstüne yağmur yağdı." ifadeleriyle devam etmişti.

İkbal Gürpınar: 15 Temmuz’u Suriyeliler sayesinde kazandık

Tepki yağdı, cevap verdi

Gürpınar bu eski açıklamasının yeniden gündeme gelmesiyle tepkilerin hedefi oldu.

Sosyal medyadaki kullanıcılar peş peşe yorum yaparken, Gürpınar da sessiz kalmadı.

"Bu zihniyetler belirli aralıklarla beni kullanmaya devam ediyor"

Twitter hesabından paylaşım yapan Gürpınar, şu ifadelere yer verdi:

"Belirli aralıklarla beni kullanmaya devam ediyor bu zihniyet. Ne kadar önemliyim demek ki onlar için. Çocuklarına İslam'ı anlatma yani kendisi bilmediği için çevreyi de yanlış yönlendiren kişiler için dua ediyorum. Gözleri vardır görmezler kulakları vardır duymazlar.

"Akıllı görünenler saldırıya geçecek kadar dibe vurmuş"

Aydın, akıllı geçinen birçok kişinin önlerine koyulan her şeye inanıp sürü halinde saldırıya geçecek kadar dibe vurmuş olduğunu görüyorum. Küfürleri, üslupları, hakaretleri, beyinsiz, akılsız vs demeleri. Tam da istedikleri kıvama getirmişler birilerini. Çok acı. İlk emir oku oysa."