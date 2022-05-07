Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
547.824
0.73%
BTXN Coin
14.73
-6.65%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    İkbal Gürpınar'ın Suriyelilerle ilgili '15 Temmuz' iddiası dolaşıma girdi

    İkbal Yıldırım, '15 Temmuz’u Suriyeliler sayesinde kazandık' sözleri yeniden dolaşıma girince açıklama yaptı: Sürü halinde saldırıya geçecek kadar dibe vurmuşlar.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 13:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İkbal Gürpınar'ın Suriyelilerle ilgili '15 Temmuz' iddiası dolaşıma girdi

    Sığınmacı tartışmaları üzerine sosyal medyada birçok video dolaşıma girmeye başladı.

    Bunlardan biri de eski sunucu İkbal Gürpınar'ın 2019 yılında Suriyelilerle ilgili söylediği sözler oldu.

    "15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık"

    Ülke TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında katılan İkbal Gürpınar, canlı yayında sığınmacılara yönelik başlatılan dönüş kampanyalarına değinmişti.

    15 Temmuz Darbe Girişimi ile Suriyelileri bağdaştıran Gürpınar, "15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandık." iddiasında bulunmuştu.

    15 Temmuz'dan önce kuraklık çağrısı yapıldığını söyleyen Gürpınar, konuşmasına "Basını bir takip edin, Suriye'deki olay patlamadan evvel, 'feci bir kuraklık olacak' haberleri vardı. Bir de meteoroloji duyurmuştu, kuraklık olacaktı. Suriyeliler geldi yağmur üstüne yağmur yağdı." ifadeleriyle devam etmişti.

    İkbal Gürpınar: 15 Temmuz’u Suriyeliler sayesinde kazandık

    Tepki yağdı, cevap verdi

    Gürpınar bu eski açıklamasının yeniden gündeme gelmesiyle tepkilerin hedefi oldu.

    Sosyal medyadaki kullanıcılar peş peşe yorum yaparken, Gürpınar da sessiz kalmadı.

    "Bu zihniyetler belirli aralıklarla beni kullanmaya devam ediyor"

    Twitter hesabından paylaşım yapan Gürpınar, şu ifadelere yer verdi:

    "Belirli aralıklarla beni kullanmaya devam ediyor bu zihniyet. Ne kadar önemliyim demek ki onlar için. Çocuklarına İslam'ı anlatma yani kendisi bilmediği için çevreyi de yanlış yönlendiren kişiler için dua ediyorum. Gözleri vardır görmezler kulakları vardır duymazlar.

    "Akıllı görünenler saldırıya geçecek kadar dibe vurmuş"

    Aydın, akıllı geçinen birçok kişinin önlerine koyulan her şeye inanıp sürü halinde saldırıya geçecek kadar dibe vurmuş olduğunu görüyorum. Küfürleri, üslupları, hakaretleri, beyinsiz, akılsız vs demeleri. Tam da istedikleri kıvama getirmişler birilerini. Çok acı. İlk emir oku oysa."

    İkbal Gürpınar ın Suriyelilerle ilgili 15 Temmuz iddiası dolaşıma girdi #1

    İkbal Gürpınar ın Suriyelilerle ilgili 15 Temmuz iddiası dolaşıma girdi #2

    İkbal Gürpınar ın Suriyelilerle ilgili 15 Temmuz iddiası dolaşıma girdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
    3. Sayfa

    Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı

    Astım hastalarının yüzde 40'ında obezite görülüyor
    Sağlık

    Astım hastalarının yüzde 40'ında obezite görülüyor

    Görüş Bildir