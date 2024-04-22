IKBY Başkanı Barzani: Erdoğan'ı Erbil'de karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Irak'ta...
Erdoğan, Bağdat’taki resmi ziyaretinin ardından Erbil’e gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'den ise bir açıklama geldi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyareti hassas bir döneme denk geliyor"
Barzani, açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı tarihi ziyaret, bölgede hassas bir döneme denk geliyor." ifadelerini kullandı.
Ziyaretin, Irak ve IKBY ile Türkiye arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarına da dikkat çektiğini belirten Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız."
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