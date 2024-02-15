IKBY Başkanı Barzani: PKK, Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın bölge topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını reddettiklerini belirterek, örgütün Erbil ve Bağdat için "büyük bir baş ağrısı" olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye-Irak ilişkileri son dönemde oldukça yoğun bir diplomasi trafiğine şahit oluyor.

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın’ın ardından, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak beraberindeki heyetle Irak’a yönelik Bağdat ve Erbil’i kapsayan geniş bir ziyaret düzenledi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından dikkat çeken açıklama

Sün günlerde yaşanan trafik dikkat çekerken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Al Arabiya televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

"PKK, Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı"

Terör örgütü PKK'nın IKBY topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını kesinlikle reddettiklerini vurgulayan Barzani, terör örgütü PKK'nın komşu ülkeler (Türkiye) için tehdit kaynağı, Erbil ve Bağdat için de "büyük bir baş ağrısı" olduğunu söyledi.

"İsrail ile hiçbir ilişkimiz yok

IKBY ile İsrail arasında ilişki olduğu iddialarını reddeden Barzani, "İsrail ile hiçbir ilişkimiz yok ve bizde Mossad'ın hiçbir karargahı da yok." dedi.

Barzani, Tahran'ın Mossad'ın IKBY'deki varlığına ilişkin Bağdat'a hiçbir kanıt sunamadığını vurguladı.

IKBY Başkanı Barzani, "IKBY, İran'a yönelik tehdit kaynağı değil. Sivillerin ölümüne neden oldu, İran'ın saldırısını dostluk çerçevesinde değerlendirmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kuzen Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtimiz günlerde onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşmişti.