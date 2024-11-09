IKBY hükümeti DEM Parti'nin Erbil'deki ofisini kapattı

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Türkiye-Irak ilişkileri, son dönemde oldukça yoğun bir diplomasi trafiğine şahit oluyor.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY ile yapılan görüşmeler sonrası terör örgütüne yönelik mücadele hız kazanmaya başladı.

Geçtiğimiz ay bir açıklama yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nın sadece Türkiye için değil kendi ülkeleri için de sorun oluşturduğunu söyledi.

'PKK SORUN OLUŞTURUYOR, BÜYÜK BİR BAŞ AĞRISI' DEMİŞTİ

Terör örgütü PKK'nın IKBY topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını kesinlikle reddettiklerini de vurgulayan Barzani, terör örgütü PKK'nın komşu ülkeler (Türkiye) için tehdit kaynağı, Erbil ve Bağdat için de "büyük bir baş ağrısı" olduğunu belirtti.

Barzani'nin bu sözleri sonrası IKBY'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde DEM Parti ofisinin kapatıldığı belirtildi.

DEM PARTİ'NİN ERBİL'DEKİ OFİSİNİ KAPATTILAR

Güvenlik güçlerinin DEM Parti'nin IKBY Temsilcisi Hikmet Hatip'i ve parti üyelerinden Aydın Yalvaç, Sıdkı Vakkar ile Nasır Yağız'ı araçlara bindirerek Süleymaniye il sınırlarına götürdüğü öğrenildi.

IKBY makamlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.