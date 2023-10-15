İki ayrı tarihçiden aynı soruya cevap: 'Filistinliler topraklarını sattı mı?' İsrail-Filistin hattında bir kez daha artan gerilim devam ederken geçmiş yıllardan bu yana tartışılan soru yeniden gündeme gelmeye başladı. ‘Filistinliler toprak sattı mı?’ sorusuna tarihçi İlber Ortaylı ve Mustafa Armağan’dan farklı yanıtlar geldi.

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Tüm dünyanın gözü 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin savaşında...

Hamas'ın başlattığı operasyonun ardından İsrail sert bir şekilde karşılık vererek savaş başladığını açıkladı.

Ardından bölge adeta kan gölüne döndü.

Bugüne kadar sayısız insanın öldüğü savaşta, hedef 7'den 70'e siviller oldu.

Bir kez daha gündeme gelen soru: 'Filistinliler topraklarını sattı mı?'

Yaşananlar, Türkiye'de de ilk gündem maddeleri arasında yer alıyor. Öyle ki sosyal medyada ve televizyon ekranlarına tek konu savaş.

Bu süreçte siyasiler, ünlüler ve tarihçiler de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Filistinliler topraklarını sattı mı?' sorusu ise yeniden tartışılmaya başladı. Konuya dahil olan 2 tarihçi ise farklı yanıtlar verdi.

"Filistinli demek arazi satıp yaşayan insan demekti"

Bu isimlerden biri İlber Ortaylı...

Ortaylı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden Filistinli demek arazi satıp yaşayan insan demekti. İkinci harpten evvel o iki harp arasındaki Filistinli tipi arazileri satar sattıkça Beyrut’ta yer, harcar, Kahire’de harcar."

"Zorda kalmış olabilir..."

Bir diğer yanıt veren ve farklı bir görüş ortaya koyan isim ise Mustafa Armağan oldu.

Armağan, soruyu şöyle cevapladı:

"Gerçekte toprak satma olayı çok cüzi miktardadır yani bütün Filistin topraklarının yüzde 0,9'u kadardır. Çeşitli sebeplerle toprak satmış olabilir; zorda kalmış olabilir. Bu yüzde 0,9 gündeme getirilerek yüzde 99,1 gasp yoluyla, şiddet yoluyla, vahşet yoluyla, köyleri yakarak, insanları katlederek; Deyr Yasin Katliamını hatırlayalım ya da 531 köyün 1948'de nasıl boşaltıldığını, '24 saat içerisinde boşaltacaksınız boşaltmazsanız hepinizi kurşuna dizeceğiz' diyerek böylece bu insanların toprakları alındı. Bugün dünyada 10-12 milyon Filistinli var. Bunlar niye gitti? Topraklarını satarak kaçtıkları için mi bugün diasporada yaşıyorlar. Filistin'de 4 milyon, dışarda yaklaşık 7 milyon Filistinli var."