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İki bakanlık ile kurum ve kuruluşlara bin 110 kadro ihdası Resmi Gazete’de

İki bakanlık ile kurum ve kuruluşlara bin 110 kadro ihdası Resmi Gazete’de

Bazı bakanlık ve kurum ve kuruluşlara bin 110 yeni kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı.