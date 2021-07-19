İki doz aşı yaptıranların sayısı 20 milyonu aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geliyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede uygulanan aşılama sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında iki doz aşısını yaptıranların sayısının 20 milyonu aştığını, bu sayının da nüfusun yüzde 33'üne denk geldiğini duyurdu.

"İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI 20 MİLYONU GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor." dedi.

"EN AZ BİR DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 39 MİLYONU GEÇTİ"

Tek doz aşısını yaptıranların sayısının ise 39 milyonu geçtiğini duyuran Bakan Koca, "En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63'üne karşılık geliyor." dedi.