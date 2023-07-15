İki farklı açıdan 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz gecesi, hain darbeciler milletin iradesine el koymak için kışladan çıktığında, vatanseverler tanklara göğsünü siper ederken kimileri de makarna ve ATM'de nakit para kuyruğundaydı.

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ensonhaber.com

Hain darbe girişimi Türkiye'nin kaderini etkileyen en kritik gecelerinden biri olarak tarihe geçti.

Tarih 2016'nın 16 Temmuz'unu gösterdiğinde FETÖ'cü alçakların uzun zamandır hazırladıkları ihanet planı uygulamaya alındı.

Milletin silahını millete yönelten ruhunu satmış, TSK'ya sızan asker kılıklı hainler kışladan çıkıp millet iradesine kasteti.

O tarihi gece, dillere destan bir direnişe sahne oldu.

Kimi tank karşısında kimi makarna kuyruğunda

Hem vatanına aşık millet sokağa çıkıp tankların önüne yattı, hem iktidar mensupları millet ile birlikte darbeciler karşısında dimdik durdu.

O gece vatan ve irade savunması yapan vatanseverler şehit olmak için yarışırken kimileri de makarna ve ATM kuyruğundaydı.

Vatan elden giderken alışverişe ve para çekmek için ATM'lere koşanlar o gece olduğu gibi sonrasında da hala tepkilerin hedefinde.

Bir diğer 'öteki' de darbeyi neredeyse alkışlayacak olan muhalefetti.

Kahve yudumlarken darbeyi takip etti

O gece muhalefetin darbeye bakışını en sembolik şekilde ortaya koyan kare ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Darbeyi Bakırköy'de CHP'li belediye başkanının evinde kahvesini yudumlayarak televizyon ekranlarından takip etti.

O sıralarda darbecilerin birinci hedefi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise silahlı korumalarının gölgesinde, telefonlarla bir yandan süreci yönetirken bir yandan da millete mesaj veriyordu.