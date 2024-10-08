İki genç kızı öldürüp intihar etmişti: Surdaki üçüncü kişi belli oldu Ayşenur ve İkbal'i öldüren Semih Çelik'in surlardan kendini attığı sırada arkada görünen üçüncü kişinin polis memuru olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi

İstanbul Fatih'te iki genç kız, Ayşenur ve İkbal vahşice öldürüldü.

İlk olarak Ayşenur'u öldüren Semih Çelik, Edirnekapı'daki surlara geldi ve İkbal'i de çağırdı.

Surlara gelen İkbal'i de öldüren Çelik, akabinde de surdan atlayarak kendi yaşamına son verdi.

Günlerdir herkesin konuştuğu olayda merak edilen bir detay daha vardı...

Çelik, surlardan tam atladığı sırada arkasında görülen kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu.

SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Görüntüdeki kişinin, Çelik'i ikna etmek üzere surlara çıkan müzakereci polis memuru olduğu öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; polisin yukarı çıkıp tam hamle yapmaya çalışırken Çelik'in kendini aşağı bıraktığı belirtildi.

CENAZESİNE 3 KİŞİ KATILDI

Semih Çelik'in güvenlik sebebiyle iptal edilen cenaze namazı 5 Ekim'de akşam saatlerinde, Kilyos Mezarlığı'nda düzenlendi. Ailesinden sadece 3 kişinin katıldığı cenazede, Semih Çelik'in mezarına isminin yazılmaması da dikkati çekti.

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