İki gündür çalışmıyor! Akbank çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte son durum..

İki gündür çalışmıyor! Akbank çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte son durum..

Akbank sistemine iki gündür giriş yapılamıyor. Kullanıcılar, kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi gerçekleştiremiyor. Peki, Akbank çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Türkiye'nin önde gelen bankalarından birisi olan Akbank'ta sistem çöktü.

İki gündür sistem düzelmezken, kullanıcılar duruma tepki göstermeye başladı.

Bankadan konuyla ilgili, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." açıklaması gelirken, vatandaşlar sorunun ne zaman biteceğini merak etmeye başladı.

Peki, Akbank çöktü mü? Sorun ne zaman çözülecek? İşte son açıklamalar..

AKBANK SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Akbank'ta sistem dün çöktü ve tekrar düzelmedi. Kullanıcılar bankanın hiçbir sistemine ulaşamaz ve işlem yapamaz hale geldi.

Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor. Sorunun devam etmesi üzerine, bankanın müşterileri sosyal medyadan son ödeme tarihi geçen kredi ve kredi kartı ödemeleri için açıklama istedi.

Bankadan yapılan açıklamada, "06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır." denildi.

Sorunun ne zaman düzeleceğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SİBER SALDIRI MI OLDU?

Siber saldırı iddialarıyla ilgili açıklama yapan Akbank, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.” diyerek iddiaları yalanladı.