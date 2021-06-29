İki kardeşin cinsel istismara uğradığı Elmalı Davası süreci

Bir babaannenin, torunlarının cinsel istismara ve şiddete uğradığını belirterek şikayette bulunmasının ardından ortaya çıkan Elmalı Davası, Bakanlık tarafından takip altına alındı.

Tüm Türkiye, 2 çocuğun cinsel istismara uğramasının ve cinsel istismarı resimlerle anlatmasının ardından zanlılar hakkında henüz gerekenin yapılmaması nedeniyle çalkalanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da takip altında olan davanın sonuçlanması için sosyal medyada kampanya yürütülüyor.

CİNSEL İSTİSMAR ŞİKAYETİ 2020 YILINDA YAPILDI

'Elmalı Davası' olarak anılan davanın ortaya çıkış süreci ise şu şekilde başladı:

- 5 Mayıs 2020'de Balıkesir'de yaşayan G.S. isimli babaanne, torunlarının 2019 yılında cinsel istismara uğradığına dair ifade verdi.

- Geçtiğimiz yıl başvuru yapılan süreçte G.E.G isimli kız çocuğunun 6, İ.E.G. isimi erkek çocuğunun ise 9 yaşında olduğu belirtildi.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINDI

- Babaanne, torunlarının Antalya'nın Elmalı ilçesinde cinsel istismara uğramasıyla ilgili eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ve gelininin erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

- Anasınıfına giden G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadeleri alındı.

ÜVEY BABA VE ANNEYLE İLİŞKİDE OLAN ŞAHISLARIN CİNSEL İSTİSMARI İFADEDE YER ALDI

- 6 yaşındaki G.E.G, anne ve babasının ayrıldığını ve annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, aynı zamanda F., A. ve M. isimli şahıslarla da ilişkisi olduğunu söyledi.

- Küçük kız, üvey baba Rahmi A. ile birlikte F., A. ve M. isimli şahısların kendisine istismarda bulunduklarını aktardı.

ÇOCUKLAR, ŞİDDET GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ

- Ağabeyi ile birlikte çok acı çektiklerini belirten küçük kız, annesi Merve A., üvey baba Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi oldu.

- Küçük kızın ifadesinde, anneanne F.G. ile dayı S.C.G.'nin kendisini çok sık döverek şiddet uyguladıkları da yer aldı.

ÖZEL BÖLGELERİNE DOKUNULDU

- Aynı zamanda ifade veren 9 yaşındaki ağabey İ.E.G. de anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi.

- Ağabey İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu ifadesinde belirtti.

CİNSEL İSTİSMARI RESİMLERLE ANLATTILAR

- Cinsel istismara uğrayan 6 ve 9 yaşındaki iki kardeş, ifadelerinin ardından başına gelenleri çizimlerle de aktardı. Yapılan resimler, soruşturma dosyası kapsamına girdi.

ANNE, CİNSEL İSTİSMARI YALANLADI

- Anne Merve A. suçlamaları reddederek, polise verdiği ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatimi istiyorum."





BAKANLIK OLAYA MÜDAHİL OLDU

- Bu süreçten itibaren çocuklara psikososyal destek verilmeye başlanmış, yargı süreciyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olaya müdahil oldu.

- Açılan davanın ilk duruşması, 16 Ekim 2020 tarihinde görülürken, anne ve üvey baba tutuklandı.

SANIKLARIN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

- Sanıklar, 5 Ocak 2021 tarihindeki ikinci duruşmada serbest bırakılınca Bakanlığın avukatları karara itiraz etti.

- 5 Mart 2021'deki duruşmadaysa sanıkların tutuklanması yönünde tekrar bir talepte bulunuldu.

İFADELERDE 10 İSİM YER ALDI

- Henüz tutuklanmayan sanıkların 21 Mayıs'ta tekrar yargılandığı davada, avukatların tutuklama talebi yinelendi.

- Çocukların ifadeleri doğrultusunda toplam 10 kişinin cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

İSTİSMARCI DEDE, TANIK OLARAK DİNLENDİ

- 2 kardeşin beyanlarında yer alan istismarcı dede, savcılık tarafından tanık konumunda dinlendi.

- Olayda yalnızca 3 kişi sanık konumunda yer alırken, diğer 7 şahıs hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

ADLİ TIP, CİNSEL İSTİSMARI DOĞRULADI

- Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayın titizlikle takip edildiği belirtildi.

- Adli Tıp Raporları ile ispatlanmış olan cinsel istismara karşı tepkiler büyürken, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de durumun takipçisi olduklarını açıkladı.

"Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz." diyen AK Parti Sözcüsü, "Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ, SÜRECİN TAKİP EDİLDİĞİNİ BELİRTTİ

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Elmalı'da yaşanan iğrenç olayla ilgili açıklama yaptı.

Kalın, "Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. #ElmalıDavası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." dedi.