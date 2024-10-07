İki kolunu kaybeden Yüksel'in azmi, Fatma Şahin'i gözyaşlarına boğdu Yıllar önce geçirdiği kazada iki kolunu kaybeden Yüksel Keler, hayata olan güçlü tutunma azmiyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i gözyaşlarına boğdu.

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Haber Merkezi

Gaziantep’te 6 yıl önce yaşanan acı bir olay, bir kadının yaşam mücadelesine dönüştü. Yüksel Keler, 2018 yılında babasına yardım ederken mısır makinesine kollarını kaptırmış ve her iki kolunu da kaybetmişti.

Bu talihsiz kazanın ardından genç yaşta büyük bir zorlukla yüzleşen Yüksel, hayatına küsmek yerine güçlü bir şekilde hayata tutunmayı seçti.

Yüksel Keler’in hayatını değiştiren o kritik dönemeçte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi.

BAŞKAN ŞAHİN'İN GİRİŞİMLERİYLE YÜKSEL'E BİYONİK KOLLAR TAKILDI

Şahin’in girişimleriyle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Yüksel’e biyonik kollar takıldı.

Genç kadın, kısa sürede bu yeni kollarına uyum sağladı ve hayata yeniden dört elle sarıldı.

Aradan geçen 6 yılın ardından Başkan Fatma Şahin, geçtiğimiz günlerde Yüksel Keler’i evinde ziyaret etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Yüksel’in yaşama azmini ve güçlü duruşunu kendi ağzından dinleyen Şahin, duygu dolu anlar yaşadı.

Yüksel’in hayat mücadelesi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Başkan Şahin, “Azminle hepimize ilham oluyorsun.” diyerek Yüksel’i takdir etti.

Bu samimi buluşmada Başkan Fatma Şahin, Yüksel’in annesi Zeynep Keler ile de sohbet etti. 6 yıl boyunca yaşanan zorluklar ve elde edilen başarılar üzerine yapılan bu derin sohbet, ailenin güçlü duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

EĞİTİM SÖZÜ...

Başkan Şahin, Yüksel’in engellilere yönelik e-KPSS sınavına girdiğini öğrenince de ona büyük bir destek sözü verdi. Yüksel sınavı kazanamazsa, Başkan Şahin kendisine eğitim desteği sağlayacağını belirtti.

Ziyaretin ardından Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ortez-protez atölyesine giderek biyonik kollarıyla ilgili eksikleri giderecek.

Bu güçlü kadın, yaşam mücadelesi ve umuduyla şehre ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Başkan Şahin’in Yüksel Keler’e olan bu ziyareti, insan hayatına dokunmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hem belediye başkanı hem de bir anne olarak Şahin, Yüksel’in yaşama tutunma azmine hayran kaldı ve ona destek olmaya devam edeceğini dile getirdi.