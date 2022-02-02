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- İki yıl aradan sonra, İstanbul'dan Erivan'a ilk uçuş gerçekleştirildi
İki yıl aradan sonra, İstanbul'dan Erivan'a ilk uçuş gerçekleştirildi
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Ermenistan’ın başkenti Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na iki yıl aradan sonra ilk uçuş gerçekleştirildi.
- AA
- 02.02.2022 - 23:52
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen uçuşta yer alan yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi.
İKİ YIL ARADAN SONRA İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ
Pegasus Havayolları'na ait PC 550 sefer sayılı uçuşun yolcuları, kabin işlemlerinin ardından biniş için kontuara hareket etti.
Pasaport işlemeleri tamamlanan 99 yolcu, uçağa binerek saat 23.25'te Erivan'a hareket etti.