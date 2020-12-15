İkinci asgari ücret belirleme toplantısı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı.

İlk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ev sahipliğinde online ortamda gerçekleşen asgari ücret görüşmelerinin ikincisi başladı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapılıyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

TİSK heyetinin görüşlerini paylaşacağı bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor.

2 TOPLANTI DAHA YAPILACAK

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

NET ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRETİ TEKLİFLERİ

Asgari ücret görüşmeleri öncesi siyasi partiler ve DİSK, tekliflerini açıkladı.

CHP 3 bin 100 lira, İyi Parti 3 bin lira, Saadet Partisi 8 bin 85 lira, HDP 4 bin lira, Gelecek Partisi 3 bin 300 lira, Yeniden Refah Partisi 3 bin 500 TL ve DİSK 3 bin 800 lira olması yönünde öneride bulundu.