İkinci depremin merkezi Elbistan'da konutlar yükseliyor Büyük felakete neden olan ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da deprem konutlarının yüzde 70 oranda tamamlandığını aktaran Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kasım ayında bir kısım teslimlerin başlayacağını aktardı.

DHA

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, çevredeki 11 ilde yıkıma neden oldu.

İkinci depremin merkez üssü olan Elbistan’da depremde evleri yıkılan ve ağır hasarlı olanlara teslim edilecek konutların inşaatı devam ediyor.

İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan konutlarda incelemelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremde yaklaşık 20 bin bağımsız bölümü kaybettiklerini, ortalama 4 kişilik bir aile olarak hesap yapıldığında 80 bin nüfusun barınma alanının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Karaelbistan Mahallesi'nde inşaatlar tamamlanmak üzere

Bu nedenle barınma sorunun bir an evvel giderilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmaların hızla başladığını kaydeden Gürbüz, bu kapsamda Karaelbistan Mahallesi’nde temeli atılan konutların inşaatının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Kasım ayında teslim edilmesi bekleniyor

Gürbüz konuşmasının devamında şu cümleleri aktardı;

Çevre, Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ, İller Bankası, Emlak Konut yetkilileri geldiler. Depremin hemen ilk anlarından itibaren en sağlam zeminler tespit edildi, temelleri atıldı. Bugün hamdolsun yaklaşık yüzde 70 oranında bitmiş binalarımız var. Kasım ayı gibi inşallah bunların bir kısmının teslim edilmesini hedefliyoruz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yer, Karaelbistan Mahallemiz. Mahallemizde yaklaşık 4 bin 12 konutumuz, bağımsız bölümümüz yapılıyor.

"10 bin konut vatandaşlarımıza teslim edilecek"