İkinci duruşmadan detaylar: Dilan Polat ağlayarak mahkemeyi terk etti Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görülüyor. Duruşmadan gelen detaylara göre, Dilan Polat'ın gözyaşlarına boğulduğu ve mahkeme salonundan çıktığı öğrenildi.

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Haber Merkezi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, MASAK raporunun ardından 9 ay sonra tahliye oldu.

Dilan Polat tahliye olduktan sonra dün eşi Engin Polat ile birlikte ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın ikinci günü bugün sabah saatlerinde başlarken, mahkeme salonundan da bazı detaylar gelmeye başladı.

Gazeteci Emrullah Dinç, mahkeme salonundan detayları X hesabından paylaştı ve Dilan Polat'ın gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

MAHKEME SALONUNU TERK ETTİ

Savunmaların yapıldığı sırada gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, mahkeme salonundan dışarı çıkarıldı. Salondan ağlayarak çıkan Polat, 5 dakika sonra geri gelerek yerini aldı ve yapılan savunmaları dinlemeye devam etti.

DİLAN POLAT EŞİNE EL SALLADI

Duruşma, tutuksuz diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla başladı. Duruşma sırasında Dilan Polat’ın, salona SEGBİS ile bağlanan eşi Engin Polat’a el salladığı görüldü.

KARA KUTU KONUŞTU

Dilan Polat’ın kara kutusu olarak bilinen ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen ‘Mıstık’ lakaplı Mustafa Özalp, "Bankadan çektiğim bir meblağa yüzünden alındım. Derkan Başer’i tanımıyorum. Ankara ve Çorum’da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi.

POLATLARIN AVUKATI: BU AİLEDEN ÖRGÜT ÇIKMAZ

Duruşmada daha sonra sanık avukatlarının beyanları alınmaya başlandı. İlk sözü Polatların avukatı Sevinç Horoz aldı.

"Bu aile yapısından örgüt çıkması söz konusu olamaz.” diyen Horoz, “Ticaretleri gerçek. Faaliyet vergi müfettişleri raporu bunu destekliyor. Yasa dışı bahis yok, satışlardan elde edilen gelir olduğunu belirtiyor rapor. Gizli tanık Kıbrıs’ta 2 kere Engin’i gördüğünü söylüyor ama Engin Kıbrıs'a 1 kere gitti." ifadelerini kullandı.

"SOMUT DELİL YOK"

Savunmasına devam eden Horoz, “Somut hiçbir delil olmaksızın çocukları kara paracı olarak lanse edilmiş, bizlerde kara paracıların avukatı olarak lekelenmiş durumdayız. Yaşadıkları mağduriyet ile müvekkillerim ailelerini geçindirecek durumda değillerdir.” diye konuştu.