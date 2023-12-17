İkinci el araç fiyatları yüzde 30’lara kadar düştü Bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasası galericileri üzdü. Fiyatlarda yüzde 30'luk bir düşüş yaşandığını söyleyen galericiler orta segment otomobillerin satışlarında bile düşüş yaşanmasından yakındı.

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İHA

İkinci el otomobilde pandemi sonrası artan fiyatlar son dönemde düşmeye başladı.

Pandemi döneminde otomobil üretiminde yaşanan aksaklıklar fiyatlara artış olarak yansımıştı.

Sonrasında devam eden süreçte arz talep dengesinin bozulması ile fırsatçılar fahiş fiyat uygulamalarına başladı.

Ancak sıfır otomobillerin bayilerde bulunmasıyla birlikte başlayan süreç ikinci el otomobile de yansıdı.

Fiyatlar düşse de durgunluk yaşanıyor: Galericiler üzgün

Hal böyle olunca ikinci el araç piyasasında fiyatlar düşmeye başladı.

Fiyatlar düşse de durgunluğun yaşandığı ikinci el araç piyasası özellikle galericileri üzüyor.

Galericiler orta segment olarak adlandırılan daha uygun fiyatlı arabaların satışları iyiyken, onlarda da satışlar düşüş yaşandığını söylüyor.

İkinci el araç piyasasında yüzde 30'luk düşüş

“Sıfır araçlara gelince, stokta vardı, çıkartıldı deniliyor ama faydası yok” diyen galericiler, ikinci ele de, sıfır araca da faydası olmadığını, piyasanın şu an durgun olduğunu belirtiyor.

Yine galericiler piyasanın bir süre daha düzelmeyeceğini öngörürken, ikinci el araç satışlarındaki fiyatlarda yüzde 30'luk bir düşüş yaşanıyor.

En düşük araç 1 milyondan aşağı değil: 300-500 bin arası güzel satıyorduk

Şu an en düşük aracın 1 milyon TL'den aşağı olmadığını belirten sektör kaynakları, 300-500 bin lira arasındaki ikinci el araçları rahat satabildiklerini ifade etti.

Yine galericiler ikinci el araç piyasasında fiyatların ortama 700 ila 900 bin TL arasına geldiğine ve bu fiyatlar sonrası piyasanın durgunlaştığını söyledi.

Sektörün durumunun bir süre daha böyle olabileceği vurgulanırken, önümüzdeki aylarda bir toparlanma beklentisinin bulunmadığı da öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)