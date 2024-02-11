İkinci el araç piyasası kontak kapattı! Ne satan var ne de satın alan İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ederken Gaziantep’te pazar günleri açılan ikinci el oto pazarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluğun aldatıcı olduğunu söyleyen alıcı ve satıcılar ise "Bakan çok ama alan az" dedi.

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İHA

Fahiş fiyat çekenler, stokçuların piyasadan çekilmesi ve sıfır otomobillerin bollaşması sebebiyle ikinci el oto pazarında durgunluk yaşanıyor.

İkinci el araç fiyatlarının artışı piyasada işleri durma noktasına getirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeler ve sıkı denetimler sonucunda piyasada denge sağlandı.

6 ay 6 bin kilometre sınırlaması, ilanlarda birinci elden daha yüksek ikinci el satış fiyatı yazılamaması gibi uygulamalar, oto pazarına da yansıdı.

Satıcılar şikayetçi

Oto pazarlarındaki yoğunluk dikkati çekerken satıcılar da satış yapamamaktan şikayet ediyor.

İkinci el araç fiyatları yükselişe geçti

İkinci el otomobil fiyatlarına getirilen düzenlemelerle geçtiğimiz yıl sonlarına doğru düşüş eğilimi gösteren ikinci el oto fiyatları, yeni yıl ile birlikte tekrar yükselişe geçti.

Gaziantep'te pazar günleri açılan ikinci el oto pazarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Yoğunluğun aldatıcı olduğunu söyleyen alıcı ve satıcılar ise, "Bakan çok ama alan az" dedi.

"Bakan çok, satın alan yok"

Gaziantep'te otogar civarındaki ikinci el oto pazarına araç almak için geldiğini söyleyen Ahmet Yaşar isimli vatandaş, "Piyasa biraz durgun. Bakan çok, müşteri çok ama alan yok. Fiyatlar yüksek. Satıcılar satamıyor, alıcılar alamıyor" dedi.

"Oto pazarında kuru kalabalık var"

Muhammet Deniz isimli vatandaş ise satıcı olduğunu ve pazara gelen kalabalığın yüzde 80'inin sadece bakmak için dolaştığını ifade ederek şunları söyledi:

Ben de bir satıcıyım. Piyasa baya bir durgun. İkinci el oto pazarında yoğun bir kalabalık var ama bu kalabalığın yüzde 80'i alıcı değil. Araçlara ve piyasaya bakmaya geliyor vatandaşlar. Alıcı sayısı çok az.

"Öncesinde aracını satan şimdi alamıyor"

İkinci el oto fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığını iddia eden Tevfik Yüksek isimli vatandaş ise "Piyasa çok pahalı şu anda, yani fiyatlarda hiç düşme yok. Hatta daha beter yükselme var. 320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira istiyorlar. Bu durumda biz nasıl araç alalım." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)