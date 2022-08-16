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    İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi

    İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi

    1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olan düzenlemeye göre, Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.
    • 16.08.2022 - 00:09
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 00:25
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    Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası küresel piyasalardaki dalgalanma ve yüksek enflasyon tüm ürün gruplarını olumsuz etkilemişti...

    Özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, neredeyse satışlarını durdurma noktasına getirdi..

    İkinci el otomobil alım satımda yeni dönem

    Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" diyerek fırsatçılara sinyalde bulunmuştu.

    6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi

    İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

    İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi #1


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