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İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi

1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olan düzenlemeye göre, Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.