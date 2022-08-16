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- İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi
- 16.08.2022 - 00:09
- Güncelleme : 16.08.2022 - 00:25
Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası küresel piyasalardaki dalgalanma ve yüksek enflasyon tüm ürün gruplarını olumsuz etkilemişti...
Özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, neredeyse satışlarını durdurma noktasına getirdi..
İkinci el otomobil alım satımda yeni dönem
Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" diyerek fırsatçılara sinyalde bulunmuştu.
6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.