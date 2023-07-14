İkinci el otomobilde yeni dönem yarın başlıyor: Ağır cezalar kapıda İkinci el araçların sıfır araçtan daha pahalı satılmaması için çıkarılan düzenleme yarın itibariyle yürürlükte olacak. Düzenlemeye uymayanlara ise 300 bin liraya varan para cezası geliyor.

İHA

Son dönemde tartışmalara neden olan ikinci el araç satışlarında yeni dönem...

İkinci el araç satışlarına ilişkin düzenleme geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

İkinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerinde satılmasına istinaden çıkarılan düzenleme 15 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

300 bin liraya kadar para cezası kesilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde düzenlemeye uymayan kişi ve işletmelere 300 bin liraya kadar para cezası kesilecek.

İkinci el motorlu kara taşıtları, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan 1 Ocak 2024'e kadar ilan yoluyla pazarlanamayacak.

Sektörde durgunluk yaşanıyor

Düzenlemenin kamuoyuna duyurulması sonrası ikinci el otomobil pazarlarında durgunluk yaşandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İMAS Başkan Yardımcısı Anıl Şentürk, düzenleme ile ikinci el araçların yatırım aracı olmaktan çıkacağını söyledi.

Fiyatlarda düşüş bekleniyor

Şentürk, ikinci el araç fiyatlarında da düşüş beklediklerinin altını çizdi.

"Şu an geçmişteki hızlı fiyat artışları söz konusu değil"

Pandemiden bu yana arz talep dengesinde problemler yaşandığını aktaran Şentürk şu ifadeleri kullandı:

Geldiğimiz noktada aşırı taleplerden dolayı sıkıntılar yaşandı. Düzenleme yarın itibariyle yürürlüğe giriyor. Henüz yürürlüğe girmemesine rağmen karar açıklandıktan sonra ikinci el fiyatları geri çekilmişti. Şu an geçmişteki hızlı fiyat artışları söz konusu değil. Düzenleme sonrası fahiş fiyatlı ilanlarında önüne geçilecek. Önümüzdeki günlerde fiyatların bir miktar daha düşeceğini görebiliriz.

"Cezaların caydırıcılığı ile sektörün normalleşmesi sağlanacaktır"

Şu an piyasalarda durgunluk yaşandığını belirten Şentürk şöyle devam etti: