İkinci elde bayram hareketliliği: Mart ayında en ucuz sıfır otomobiller

Haber Merkezi

İkinci el otomobil piyasasında bayram hareketliliği başladı.

Otomobil fiyatları uzun bir süredir enflasyonun altında artıyor.

Sektör yetkililerine göre, bunun en büyük nedeni kredi faizlerinin yüksek oluşu.

BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

İkinci el araç piyasasında yaklaşık 1,5 yıldır talep düşük seyretti.

Pazarda bayram öncesi canlanma başladı.

Sektör yetkilileri, bayram ve onu takip tatil döneminin etkisiyle ikinci el araçlarda hareketliliğin arttığını kaydetti.

OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Faiz indirimlerine paralel olarak mevduat faizi geriliyor.

Hem faizin düşmesi hem de vergi kesintisinin artması mevduata yönelimi düşürdü.

Aynı dönemde euro kurunda yaşanan yükseliş, fiyatlarda artış endişesi doğurdu.

İkinci el fiyatlarını sıfır araçların oluşturduğunu belirten yetkililer, bir ayda yüzde 6 hareket eden euro kurunun fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

SIFIR ARAÇ FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

Bununla birlikte sıfır otomobil piyasasında fiyat değişimleri de yakından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve üretim maliyetlerindeki artış, araç fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Markaların sunduğu kampanyalar ve ÖTV matrah düzenlemeleri ise alıcılar için önemli fırsatlar yaratabiliyor.

EN UCUZ OTOMOBİL BELLİ OLDU

Türkiye'de en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Fiat Egea takip etti.

SIFIR ARABA FİYATLARI

Peki, güncel sıfır araç fiyatları ne durumda? İşte detaylar…

- Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale: 1.769.000 TL

- Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic: 2.308.740 TL

- BMW 120 M Sport Mild hybrid otomatik benzinli 140 bg: 2.533.800 TL

- Cupra Born: 1.895.000 TL

- Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp: 984.900 TL

- Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit: 1.506.700 TL

- Mercedes A200 AMG benzin, otomatik: 2.592.000 TL

- MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps: 1.349.000 TL

- Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel: 1.190.900 TL

- Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 1.103.000 TL

- Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG: 1.315.000 TL

- Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life: 1.299.000 TL

- Toyota Yaris Hybrid 1.5 Flame e-CVT: 1.395.000 TL

- Lexus LBX Elegant Hybrid: 2.090.000 TL

- BYD DOLPHIN: 1.284.500 TL

- Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik: 1.335.000 TL

- Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump: 975.000 TL

- KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1.070.000 TL

- Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You: 1.440.000 TL

- Peugeot E-208 GT 100KW: 1.478.000 TL

- Chery Omoda 5 Pro Vision: 1.820.000 TL

OTOMOBİL ARTIK YATIRIM ARACI DEĞİL

Fiyatlardaki dengelenme, arz ve talebin değişkenlik göstermesi otomobili yatırım aracı olmaktan çıkardı.

Sıfır otomobili alıp garajda bekletenler satamadıkları için her geçen gün zarar etmeye devam ediyor.

SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın.

Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.