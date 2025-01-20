İkinci İmralı ziyareti: DEM Parti bugün başvuru yapacak

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Türkiye terör belasından kurtuluyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrıyla başlayan barış sürecinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI

Yaşananların ardından Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyeti, 28 Aralık'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti heyeti daha sonra siyasi parti liderleri, cezaevindeki HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ve STK'ları ziyaret etti.

İlk tur görüşmelerinin sona ermesinin ardından DEM Parti'den yeni bir hamle geldi.

DEM'DEN YENİ HAMLE: İMRALI'YLA İKİNCİ GÖRÜŞME İÇİN BAŞVURUDA BULUNULACAK

DEM Parti İmralı heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci görüşme için Adalet Bakanlığı'na bugün başvuruda bulunacak.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, heyetin ikinci görüşme için yapacağı başvuruya kısa süre içinde yanıt beklendiği ifade edildi.

Son olarak İkinci İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'la bir araya gelecek heyette Ahmet Türk'ün de yer alması bekleniyor.

BAHÇELİ: İKİNCİ ZİYARETİN SONUNDA PKK'NIN SONLANDIĞI AÇIKLANMALIDIR

Öte yandan bilindiği üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bu haftaki grup toplantısında DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretine değinmişti.

Bahçeli, "DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır." demişti.