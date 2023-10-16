İkinci İntifada'da oğlunu kaybeden Cemal Durra, 2 kardeşini daha kurban verdi 2000 yılındaki 2. İntifada'da oğlunu kaybederek Filistin direnişinin en sembol fotoğraflarından birinin kahramanı olan Cemal Durra, İsrail saldırılarında bu kez de 2 kardeşini kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Filistin-İsrail savaşı 9. gününde... 7 Ekimde başlayan savaşta çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 9. gününde de devam etti. Kadın, çocuk, yaşlı hedef gözetmeksizin devam eden İsrail saldırılarında binlerce Filistinli öldü, daha fazlası ise yaralandı. Deyr el-Belah kentindeki saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Hastane morgunun kapasitesini doldurması nedeniyle birçok cenaze, hastanenin avlusunda bekletildi. İkinci İntifada'nın sembol ismi Filistinliler enkazlardan çıkartabildikleri cenazelerini defnederken Filistinlilerin uzun yıllardır yaşadığı hayatı gözler önüne seren görüntüler kameralara yansıdı. Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri olan Cemal Durra ve Muhammed Durra... Cemal Durra, 2000 yılındaki 2. İntifada'da, oğlu Muhammed'i İsrail terörüne kurban vermişti. İsrail terörüne 2 kardeş kurban verdi O yıllarda dünyayı sarsan anlar kameralara yansımış, o görüntüler ise Filistin direnişinin sembollerinden biri haline gelmişti. 23 yıllık acının yanında Durra bugün de, 2 kardeşini kaynetti. Durra, kardeşlerinin cenazelerinin başına gelerek onlara veda etti.