Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ikinci partisini taşıyan uçak, İstanbul'a geldi.

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Koronavirüs aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

DEPOLARA TAŞINMAYA BAŞLANDI

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

İkinci parti korona aşıları İstanbul'a geldi İZLE



2. SEVKİYATIN İLK BÖLÜMÜ 6,5 MİLYON DOZ

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.