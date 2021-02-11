İkinci tediye ödemeleri ne zaman? İlave tediye 2. taksit ne zaman yatacak 2021?

İkinci tediye ödemeleri ne zaman? İlave tediye 2. taksit ne zaman yatacak 2021?

Kamuda çalışan tüm işçileri ilgilendiren ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. 2021 ikinci tediye ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu merak ediliyor. İşte 2021 tediye ödeme tarihleri..

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. 1. ilave tediye ödemelerinden sonra işçiler 2021 yılı 2. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

2021 yılına ait ilave tediye ödemeleri kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 2 taksit halinde ödeniyor.

52 günlük ücretleri tutarında yapılan ödemelerin ikinci taksiti ne zaman? sorusu vatandaşların merak konusu oldu.

İşte 2021 ikinci tediye ödeme tarihi..

İKİNCİ İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN 2021? Her yıl dört taksitte ödenen ilave tediye 2. taksit ödeme günü ne zaman merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan ilave tediye tarihleri 2021 yılına ait dönemler araştırılıyor. 6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere verilen ilave tediyeler hakkında, 11 Temmuz 2020 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. İkinci tediye ödemesi 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatacak. İlave tediyenin bu yıl ödemesi Ramazan Bayramı arefe gününün öncesinde yapılacak.

Bakan Zemra Zümrüt Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.

TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR?

İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir. İlave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.

İlave tediye 6772 sayılı Kanun gereğince ișçilere en az yılda 1 kez ödenir. 6772 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile ilave tediye ödemesinin yılda 2 kez yapılması mümkündür.

Kurulu her yıl ikinci ilave tediye ödenmesine karar verir. Böylece her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile ișçilere 2 kez ilave tediye yani toplamda 52 günlük ücretleri kadar ödeme yapılır.