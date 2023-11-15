İkinci tutuklama kararı sonrası gözyaşlarına boğulan Dilan Polat: Enginciğim bizim suçumuz yok... Silahlı saldırıya azmettirme suçundan tutuklanan Dilan Polat, eşi Engin Polat'a dönerek gözü yaşlı bir şekilde, "Enginciğim bizim suçumuz yok, bunları Allah'a havale ediyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Ultra lüks hayatı tutuklamayla sonuçlanan Polatlar davasında her geçen gün yeni detaylar yaşanıyor.

Aile hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıktı…

Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat ve Engin Polat’ın kendisini vurması için tetikçi tuttuğunu iddia etti.

Parlak, yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullandı;

Can güvenliğim yok. Başıma bir şey gelirse Dilan ve Engin Polat sorumludur.

"Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor"

Tüm bu yaşananlar sonrasında Parlak’ın Bahçeşehir’de bulunan güzellik merkezi iki kez kurşuna dizildi.

Parlak, görüntüleri paylaşarak Dilan Polat’ı işaret etti ve suç duyurusunda bulundu.

Banu Parlak’ın diğer açıklaması ise şu şekilde;

Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat’ın ve Engin Polat’ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak’ı vurmam için beni tuttular diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00’de sıkılıyor bir de 05.00’te. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte

Polatlar bir kez daha tutuklandı

Bir diğer yandan güzellik salonunun kurşunlanması kapsamında devam eden soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldü.

Burada ifadeleri alınan Dilan Engin ve Sezgin Polat, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Polatlar, “silahı saldırıya azmettirme” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Enginciğim bizim suçumuz yok"

Gazeteci Emrullah Erdinç, tutuklama kararı sonrasında Dilan Polat’ın tepkisini anlattı.

Karar sonucunda şok geçirdiği belirtilen Dilan Polat, eşi Engin Polat’a dönerek suçlu olmadıklarını vurguladı.

Dilan Polat gözyaşlarına boğularak, “Enginciğim bizim suçumuz yok. Bunları Allah’a havale ediyorum.” dedi.