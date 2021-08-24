Bir binanın çöktüğü İkitelli Sanayi Sitesi'nde çökme nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği belirtildi.

İstanbul Başakşehir İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nden ihbar geldi.

Mobilyacılar Sitesi'ndeki tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü ihbarı üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.

AFAD, itfaiye ve güvenlik güçlerinin gittiği bölgede incelemeler yapılırken, çökmenin nedeni henüz belirlenemedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği de Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki çökmeyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir.

İstanbul İkitelli'deki sanayi sitesinde bina çöktü VİDEO

"YARALI VEYA CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır." denildi.