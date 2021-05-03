İkizdere eylemine tepki gösteren Rizeli

Rize'deki taş ocağı eylemcilerinin PKK temsilcisi HDP'li vekilleri bölgeye çağırması ve ramazan ayında eylem alanında rakılı sofralar kurulmasına tepki gösterdi.

Rize'nin İkizdere ilçesi, İşkencedere vadisinde açılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının eylemi sürüyor.

Halkın bir bölümü taş ocağına karşı çıkarken, bölgedeki eylemlere katılan siyasi figürler görüş ayrılıklarına neden oldu.

CHP VE HDP EYLEMLERE KATILDI

Sivil halkın başlattığı eyleme başta CHP'li vekillerin ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin katılması tepkilere neden oldu.

Eyleme katılan siyasilerin yanında, ramazan ayında tulumlu eğlenceler düzenlenmesi, bazı sivil toplum örgütlerinin eylem bölgesinde rakılı masalar kurması bölge halkının tepkisini çekti.

BÖLGE HALKINDAN TEPKİ

Bölgede yaşayan Hızır isimli vatandaş ise bu tepkileri dile getirdiği bir video çekerek sosyal medyadan yayınladı.

Vatandaş, bölgedeki diğer taş ocaklarının açıldığı sırada yapılan ödemeler nedeniyle kimsenin ses çıkarmadığını, bu ocak için yapılan eylemlerin doğa korumakla ilgisi olmadığını söyledi.

"PKK'YI ÇAĞIRIYORSUNUZ"

Eylemcileri PKK'nın siyasi temsilcilerini eylem bölgesine çağırmasını da eleştiren vatandaş, " O taş ocağı diye savunduğunuz yerin az yukarısında büyük bir taş ocağı var. Oraya karşı çıkmadınız, buradan küçük bir taş alınacak karşı çıkıyorsunuz. Ben Cengiz Ağabey'i destekliyorum. Neden? Size para verseydi karşı çıkmayacaktınız. İkizdereli nerede diyorsunuz. İkizdereliler şimdiye kadar neredeydi?

Vadinin ... şimdi vadi oldu. HDP'yi çağırıyorsunuz. Bu millet PKK mı? PKK kim? PKK'yı çağırıyorsunuz. PKK mı savunacak bizi? Biz bize yetmiyor muyuz? Adam olsaydınız İkizdere gelirdi oraya.

"RAMAZAN’DA RAKI İÇİP EYLEM YAPMAYIN"

Ramazanda orada rakı içip eylem yapmayın. Tulumla eylem olur mu? Bilmeden konuşmayın. Para verilince susuyorsunuz. Balı ağzınıza koyunca yalıyorsunuz. PKK kim PKK bizi savunacak? Biz bize yetmiyor muyuz? Lanet olsun size be! " ifadelerini kullandı.

İkizdere eylemine tepki gösteren Rizeli VİDEO