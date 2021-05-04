İkizdere taş ocağıyla ilgili iddialar ve gerçekler

İkizdere taş ocağıyla ilgili iddialar ve gerçekler

İkizdere'de yapımına başlanan taş ocağı hakkındaki tüm gerçekler bu haberde. Ensonhaber, bölgeden bildiriyor.

ENSONHABER / İlyas Efe Ünal

Rize'nin İkizdere ilçesinde yapımına başlanan taş ocağı, bölgede tartışmalara neden oldu. Bazı köylüler, taş ocağı çevresine çadır kurdu ve iş makinalarının çalışamalara son vermesi için eyleme başladı.

Eylemlerin yapıldığı bölgeye önce CHP milletvekilleri gitti ardından da terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP bölgede boy gösterdi.

İkizdere'de yaşananlara dair kamuoyunda bilgi kirliliği yaşanıyor olması üzerine Ensonhaber olay yerine gitti.

93 HEKTAR DEĞİL 13 HEKTAR

Taş ocağının 93 hektarlık alana yapılacağı, vadinin tamamen yok olacağı iddia ediliyordu. Resmi rakamlara göre bu rakam gerçek dışı. Taş ocağı 13 hektarlık alanda yapılacak.

İkizdere taş ocağıyla ilgili iddialar ve gerçekler VİDEO

75 YIL İŞLETİLECEK DENİYORDU

Sosyal medya üzerinden yayılan bir başka iddia ise, taş ocağının işletileceği süreyle ilgili oldu. 75 yıl işletilecek denilen taş ocağında çalışmaların 3 yıl süreceği ortaya çıktı.

NE KADAR TAŞ ÇIKARILACAK

Avrupa'nın finanse edilen medya kuruluşları tarafından gündeme getirilen bir başka iddia ise, bölgeden çıkarılacak taşların miktarıyla ilgiliydi. Kamuoyuna, bölgeden her yıl 31 milyon ton taş çıkarılacağı aktarıldı. Ancak bu iddianın da gerçeklik payı yok.

İyidere'ye yapılacak lojistik liman projesinin dolgusunda kullanılacak taş ihtiyacı sadece 16 milyon ton. İkizdere'deki taş ocağından 16 milyon ton taş çıkarıldıktan sonra çalışmalara son verilecek.

NEDEN İKİZDERE

İkizdere'nin neden seçildiği de merak ediliyordu.

Konuyla ilgili Ensonhaber'e bilgi veren yetkili isimler, Rize il sınırları içerisinde 10 farklı taş ocağında incelemelerin yapıldığını ancak rezerv ve kalite açısından en uygun bölgenin İkizdere olduğunu tespit ettiklerini aktardılar.

LOJİSTİK LİMANIN ÖNEMİ

Taş ocağı üzerinden devam eden tartışmalar, Rize'ye kazandırılacak yeni limanın önemini de perdeliyor.

İyidere'ye yapılması planlanan lojistik liman, Türkiye'nin güneyi ile kuzeyini bağlayacak kilit bir proje.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan otoyol ve tünel projeleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin Karadeniz'e bağlantısı sağlandı. İyidere'ye yapılacak lojistik liman, yıllardır yapılan çalışmaların son aşaması.

EKONOMİYE KATKI

Projenin tamamlanmasıyla birlikte sadece Türkiye'nin güneyinden gelenler için Karadeniz'e bir kapı açılmıyor. İran, Irak ve Azerbaycan'dan gelecek ihracat ürünleri, Rize üzerinden Karadeniz'e açılma şansı bulacak.

Böylece hem bölge hem de Türkiye ekonomisinin hacmine katkı sağlanacak.

Liman projesinin tamamlanması, bölgede yeni şirketlerin açılmasının önünü açacak ve ilk etapta 600 kişilik istihdam sağlanacak.