Euro
10.0036
0.48%
Dolar
8.3235
0.92%
Altın
476.01
0.08%
Borsa
1.416
-0.34%
Bitcoin
457.400
-4.55%
EXEN Coin
28.01
1.11%
15ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 15 C
    İkizdere taş ocağıyla ilgili iddialar ve gerçekler

    İkizdere taş ocağıyla ilgili iddialar ve gerçekler

    İkizdere'de yapımına başlanan taş ocağı hakkındaki tüm gerçekler bu haberde. Ensonhaber, bölgeden bildiriyor.
    • Özel Haber
    • 04.05.2021 - 20:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ENSONHABER / İlyas Efe Ünal

    Rize'nin İkizdere ilçesinde yapımına başlanan taş ocağı, bölgede tartışmalara neden oldu. Bazı köylüler, taş ocağı çevresine çadır kurdu ve iş makinalarının çalışamalara son vermesi için eyleme başladı.

    Eylemlerin yapıldığı bölgeye önce CHP milletvekilleri gitti ardından da terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP bölgede boy gösterdi.

    İkizdere'de yaşananlara dair kamuoyunda bilgi kirliliği yaşanıyor olması üzerine Ensonhaber olay yerine gitti.

    93 HEKTAR DEĞİL 13 HEKTAR

    Taş ocağının 93 hektarlık alana yapılacağı, vadinin tamamen yok olacağı iddia ediliyordu. Resmi rakamlara göre bu rakam gerçek dışı. Taş ocağı 13 hektarlık alanda yapılacak.

    İkizdere taş ocağıyla ilgili iddialar ve gerçekler VİDEO

    75 YIL İŞLETİLECEK DENİYORDU

    Sosyal medya üzerinden yayılan bir başka iddia ise, taş ocağının işletileceği süreyle ilgili oldu. 75 yıl işletilecek denilen taş ocağında çalışmaların 3 yıl süreceği ortaya çıktı.

    İkizdere taş ocağıyla ilgili iddialar ve gerçekler #1

    NE KADAR TAŞ ÇIKARILACAK

    Avrupa'nın finanse edilen medya kuruluşları tarafından gündeme getirilen bir başka iddia ise, bölgeden çıkarılacak taşların miktarıyla ilgiliydi. Kamuoyuna, bölgeden her yıl 31 milyon ton taş çıkarılacağı aktarıldı. Ancak bu iddianın da gerçeklik payı yok.

    İyidere'ye yapılacak lojistik liman projesinin dolgusunda kullanılacak taş ihtiyacı sadece 16 milyon ton. İkizdere'deki taş ocağından 16 milyon ton taş çıkarıldıktan sonra çalışmalara son verilecek.

    NEDEN İKİZDERE

    İkizdere'nin neden seçildiği de merak ediliyordu.

    Konuyla ilgili Ensonhaber'e bilgi veren yetkili isimler, Rize il sınırları içerisinde 10 farklı taş ocağında incelemelerin yapıldığını ancak rezerv ve kalite açısından en uygun bölgenin İkizdere olduğunu tespit ettiklerini aktardılar.

    LOJİSTİK LİMANIN ÖNEMİ

    Taş ocağı üzerinden devam eden tartışmalar, Rize'ye kazandırılacak yeni limanın önemini de perdeliyor.

    İyidere'ye yapılması planlanan lojistik liman, Türkiye'nin güneyi ile kuzeyini bağlayacak kilit bir proje.

    Geçtiğimiz yıllarda yapılan otoyol ve tünel projeleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin Karadeniz'e bağlantısı sağlandı. İyidere'ye yapılacak lojistik liman, yıllardır yapılan çalışmaların son aşaması.

    EKONOMİYE KATKI

    Projenin tamamlanmasıyla birlikte sadece Türkiye'nin güneyinden gelenler için Karadeniz'e bir kapı açılmıyor. İran, Irak ve Azerbaycan'dan gelecek ihracat ürünleri, Rize üzerinden Karadeniz'e açılma şansı bulacak.

    Böylece hem bölge hem de Türkiye ekonomisinin hacmine katkı sağlanacak.

    Liman projesinin tamamlanması, bölgede yeni şirketlerin açılmasının önünü açacak ve ilk etapta 600 kişilik istihdam sağlanacak.

    İkizdere taş ocağıyla ilgili iddialar ve gerçekler #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir