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    İkizdere'de taş ocağını protesto eden kız: Asker şehit olsa üzülmem artık

    İkizdere'de taş ocağını protesto eden kız: Asker şehit olsa üzülmem artık

    Taş ocağının yapımına tepki gösteren genç bir kız, bölgede nöbet tutan askerleri hedef alarak "Bundan sonra şehit olursanız üzülmem" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 12:01
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    ENSONHABER / Özel

    Rize İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen taşocağına karşı protestolar devam ediyor.

    İlk olarak köylülerin paşlattığı eylemlere daha sonra CHP ve HDP'den destek gelirken, taş ocağında maden araması yapıldığına, ocağın daha sonra farklı amaçlarla kullanılacağına dair iddialar asılsız çıktı.

    Buna rağmen eylemlerine devam eden İkizdereliler tepkilerine devam ederken, protestolar sırasında Hediye B. isimli bir kızın, eylemler sırasında söylediği ifadeler tepki topladı.

    ASKER ŞEHİT OLSA ÜZÜLMEM

    Protestolar sırasında çevrede nöbet tutan askerlere tepki gösteren genç kız " Ya size bir şey olduğu zaman bizim içimiz yanıyor. Ama bundan sonra asker bile şehit olsa üzülmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

    BUNLARIN NE SUÇU VAR

    Genç kızın bu söylediklerine ilk tepki ise protestolarını sürdüren diğer çevre sakinlerinden geldi. Bir kadın genç kıza "Hayır, hayır bunların ne suçu var" diyerek uyardı.

    Genç kız ise tepkisine devam ederken  "Bunların hepsinin suçu var. Evladımı askere asla göndermeyeceğim" diyerek cevap verdi.

    İkizdere'de taş ocağını protesto eden kız: Asker şehit olsa üzülmem artık VİDEO

    İkizdere de taş ocağını protesto eden kız: Asker şehit olsa üzülmem artık #1

    İkizdere de taş ocağını protesto eden kız: Asker şehit olsa üzülmem artık #2

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