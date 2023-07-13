İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz artan sıcaklıklara karşı uyarılarda bulundu Ensonhaber canlı yayınına konuk olan İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, rekor kıran sıcaklıkların daha da artacağını belirterek "Yarın 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarıda olmayın. Özellikle yaşlıları ve bebekleri güneşten koruyun" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye kavruluyor...

Uzmanlar günlerce, Afrika üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava dalgası için uyarılarda bulundu.

Beklenen sıcaklıklar ise yurtta hakim olmaya başladı hatta Temmuz ayının ilk haftası sıcaklık rekoru kırıldı..

Bu durum, vatandaşlar için olumsuzluklara yol açtı. Kimileri dışarı çıkmamaya özen gösterirken kimileri ise gölgelik alanlara akın etti.

Konuyu Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programında ele aldık..

Canlı yayına konuk olan İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

"Yarına dikkat etmeliyiz"

Hafta başından bu yana yarın için yapılan uyarılara değinen Kurnaz, şu ifadeleri kullandı:

Cuma gününe dikkat etmeliyiz. Yarın 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarıda olmayın. Özellikle yaşlıları ve bebekleri güneşten koruyun.

İstanbul 2040 yılında kadar su sıkıntısı çekmeyecek

Her saat yaklaşık 17 bin ton su buharlaşıyor. İstanbul'un su problemi 2030-2040 aralığına kadar Melen hattıyla giderilmiş durumda. İstanbul uzun bir süre su sıkıntısı çekmeyecek.

"Kasım'da tişörtle dolaşacağımız günler görebiliriz"

Yazın hızlı gelmemesi iyi bir şey ama sonbaharın gelmemesi biraz kötü. Haziran 15'inden önce İstanbul civarına zaten yaz gelmez. Bu sene olağan normaldi garip hiçbir şey yoktu. Şu anda İstanbul normalin üzerinde sıcaklıklar görmeye başladı.



Sadece sıcaklık biraz sonbaharın içine giriyor. Belki bu sene Kasım'da tişörtle dolaşacağımız günler görebiliriz.

"Daha da ısınacağız, gelecek yaz bundan çok çok sıcak olacak"