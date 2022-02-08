İklim Şurası, 21-25 Şubat arası Konya'da düzenlenecek

Şura’ya kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcileri katılacak.

İklim Şurası Genel Kurulu öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yürütülen çevrimiçi toplantılar, tüm paydaşların aktif katılımıyla devam ediyor.

Komisyonlarda, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum stratejileri ile hedefleri, arazi kullanımında sürdürülebilirlik, ülkemizin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının artırılması, alternatif enerji kaynakları, düşük emisyonlu ulaşım araçları, yutak alanların artırılması, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması, yeşil finansman kaynakları ve araçlarının çeşitlendirilmesi, karbon fiyatlama ve emisyon ticaret sistemi, iklim adaleti, adil geçiş gibi pek çok husus geniş bir şekilde ele alınıyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ve beş gün sürecek Şura’da 7 çalışma grubunda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcilerinden 600’ün üzerinde katılımcıyla toplantılar gerçekleştirilecek.

Şura’da sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konuları detaylı bir şekilde ele alınacak. Şûra sonrası açıklanacak sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların altyapısını oluşturacak.

İKLİM ELÇİLERİNDEN 'GENÇLİK BİLDİRGESİ'

İklim Elçileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi toplantılarda bir araya gelerek mesajlarını oluşturmak üzere fikir alışverişinde bulunuyorlar.

Toplantılarda gençler; iklim değişikliğinin etkilerini azaltma, doğal kaynakların korunması, iklim krizi karşısında daha iyi bir gelecek için acil ve etkili adımlar atma, yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda oluşacak yeni uzmanlık alanlarına dair kendi mesajlarını oluşturacaklar.

Türkiye’nin dört bir yanında üniversiteleri temsil eden İklim Elçileri, İklim Şurası’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelecek. İklim Elçileri, Şura öncesinde hazırlayacakları “Gençlik Bildirgesi”ni Bakan Kurum’a sunacaklar.

7 AYRI OTURUMDA PANELLER DÜZENLENECEK

İklim Şurası kapsamında 7 ayrı başlıkta paneller düzenlenecek.

Panellerde yeşil mutabakat ve sanayide dönüşüm, uluslararası finansman, yerelde iklim eyleminin güçlendirilmesi, yeşil politika, Paris İklim Anlaşması ve iklim rejiminde uluslararası süreç, bilim ve teknoloji, sanatta ve medyada iklim konuları konuşulacak.