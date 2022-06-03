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- İkna çalışmaları sonucunda, 1 PKK'lı terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucunda, 1 PKK'lı terörist teslim oldu
İkna çalışmaları neticesinde, 2013 yılında PKK'ya katılan ve Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlenen 1 terörist daha teslim oldu. Böylelikle silah bırakanların sayısı 39'a yükseldi.
- 03.06.2022 - 09:34
- Güncelleme : 03.06.2022 - 10:47
Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, örgütteki çözülmeleri hızlandırdı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist daha silah bıraktı.
Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi
İHA’nın haberine göre; teslim olan örgüt mensubunun, 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Teslim olanların sayısı 39’a yükseldi
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; bu yıl 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 39’a yükseldi.