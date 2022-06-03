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    İkna çalışmaları sonucunda, 1 PKK'lı terörist teslim oldu

    İkna çalışmaları neticesinde, 2013 yılında PKK'ya katılan ve Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlenen 1 terörist daha teslim oldu. Böylelikle silah bırakanların sayısı 39'a yükseldi.
    • 03.06.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 10:47
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    İkna çalışmaları sonucunda, 1 PKK'lı terörist teslim oldu

    Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, örgütteki çözülmeleri hızlandırdı.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist daha silah bıraktı.

    Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi

    İHA’nın haberine göre; teslim olan örgüt mensubunun, 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    Teslim olanların sayısı 39’a yükseldi

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; bu yıl 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 39’a yükseldi.

    İkna çalışmaları sonucunda, 1 PKK lı terörist teslim oldu #1


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