İkna çalışmaları sonucunda, 1 PKK'lı terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucunda, 1 PKK'lı terörist teslim oldu

İkna çalışmaları neticesinde, 2013 yılında PKK'ya katılan ve Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlenen 1 terörist daha teslim oldu. Böylelikle silah bırakanların sayısı 39'a yükseldi.

Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, örgütteki çözülmeleri hızlandırdı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist daha silah bıraktı.

Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi

İHA’nın haberine göre; teslim olan örgüt mensubunun, 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Teslim olanların sayısı 39’a yükseldi

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; bu yıl 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 39’a yükseldi.