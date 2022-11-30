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- İkna çalışmaları sonucunda 3 örgüt mensubu teslim oldu
İkna çalışmaları sonucunda 3 örgüt mensubu teslim oldu
İçişleri Bakanlığı 1’i MLKP, 2’si PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.
- 30.11.2022 - 17:32
- Güncelleme : 30.11.2022 - 17:43
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ikna çalışması gerçekleştirildi.
Örgütten kaçan 3 kişi teslim oldu
Çalışmalar neticesinde; 1’i MLKP, 2’si PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Teslim olanların sayısı 116'ya yükseldi
Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 116’ya yükseldi.