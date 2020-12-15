Euro
9.5485
0.06%
Dolar
7.8544
0.05%
Altın
464.55
0.61%
Borsa
1.389
0%
Bitcoin
150.990
0.14%
EXEN Coin
10.80
0.37%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 15.12.2020 - 09:13
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 09:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, terör örgütünde çözülmeler devam ediyor.

    Bu kapsamda, bir örgüt mensubu daha terör örgütü PKK/KCK'dan ayrılarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 231 OLDU

    Teslim olan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

    Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısı 231'e yükseldi.

    İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha teslim oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir