- Haberler
- Gündem Haberleri
- İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha teslim oldu
İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
- AA
- 15.12.2020 - 09:13
- Güncelleme : 15.12.2020 - 09:18
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, terör örgütünde çözülmeler devam ediyor.
Bu kapsamda, bir örgüt mensubu daha terör örgütü PKK/KCK'dan ayrılarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 231 OLDU
Teslim olan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısı 231'e yükseldi.