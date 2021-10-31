İkna edilen 4 PKK'lı daha teslim oldu

İkna edilen 4 PKK'lı daha teslim oldu

PKK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021'de teslim olanların sayısı 171'e yükseldi.

Hain terör örgütleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sahada silahlı mücadelesini sürdürürken bir yandan da örgütün kandırdığı militanları ikna çalışmaları yapılıyor.

4 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 171'E YÜKSELDİ

Böylelikle, 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla Türkiye'ye teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 171'e yükseldi.



