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İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.
- DHA
- 27.11.2021 - 18:27
- Güncelleme : 27.11.2021 - 18:30
Hain terör örgütleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sahada silahlı mücadelesini sürdürürken bir yandan da örgütün kandırdığı militanları ikna çalışmaları yapılıyor.
2 PKK'LI TESLİM OLDU
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teslim oldu.
TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 182'YE YÜKSELDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi."