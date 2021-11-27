İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Hain terör örgütleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sahada silahlı mücadelesini sürdürürken bir yandan da örgütün kandırdığı militanları ikna çalışmaları yapılıyor.

2 PKK'LI TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teslim oldu.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 182'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi."