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    İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 18:27
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 18:30
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    İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

    Hain terör örgütleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sahada silahlı mücadelesini sürdürürken bir yandan da örgütün kandırdığı militanları ikna çalışmaları yapılıyor.

    2 PKK'LI TESLİM OLDU

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teslim oldu.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 182'YE YÜKSELDİ

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi."

    İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu #1

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