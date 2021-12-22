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    İkna yoluyla 3 terörist daha teslim oldu

    Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK'dan 3 örgüt mensubu daha ayrıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.12.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 16:31
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    İkna yoluyla 3 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları başarıyla sürüyor.

    Çalışmalar sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artıyor.

    3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

    Son olarak PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    YILLIK BİLANÇO

    Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 200'e ulaştı.

    İkna yoluyla 3 terörist daha teslim oldu #1

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