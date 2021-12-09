İkna yoluyla 5 terörist daha teslim oldu

İkna yoluyla 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 5 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

5 PKK'LI TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.