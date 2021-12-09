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    İkna yoluyla 5 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 5 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.12.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 18:08
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    İkna yoluyla 5 terörist daha teslim oldu

    Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

    5 PKK'LI TESLİM OLDU

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

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