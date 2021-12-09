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İkna yoluyla 5 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 5 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
- AA & Ensonhaber
- 09.12.2021 - 17:54
- Güncelleme : 09.12.2021 - 18:08
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
5 PKK'LI TESLİM OLDU
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.