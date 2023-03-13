İL İL AÇIKLADI! Prof Dr. Ahmet Ercan deprem beklemediği il ve ilçeleri açıkladı! "Deprem beklemiyorum" Prof Dr. Ahmet Ercan twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile deprem beklemediği il ve ilçeleri açıkladı. İşte o iller..

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketlerinin ardından deprem yorumları ile en çok dikkat çeken isimler arasında Prof. Dr. Ahmet Ercan'da yer alıyor.

Televizyon programlarında yaptığı deprem yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Ahmet Ercan açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor.

Kentsel dönüşüm, yapılaşma ile yapı jeofiziği, deprem kestirimleri ve yer altı kaynakları aramaları ile tanınan Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile deprem beklemediği il ve ilçeleri tek tek açıkladı.

İşte Ahmet Ercan'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı iller ve tahminleri..

Diyarbakır

"Diyarbakır deprem bakımından az çekincelidir. Bu güne kadar gördüğü en büyük deprem 1934'de M6,2'dir. Ancak Arap Kalkanı ucundaki Lice 1975'de M6,9 üretmiştir. Öteki ilçeler depremsizdir. Diyarbakır'da deprem beklemiyorum."

Batman

"Batman Arap Kalkanı güneyindedir. Deprem güvencelidir. Hiç depremi yoktur. Sıkıntı yok."

Gaziantep

"Gaziantep ilinde deprem üreten yerler; MÖ131’de M5,7, MS128’de M6,4 ile Nurdağı’dır.O yıldan beri M7,7’lik bir deprem üretimi olmamıştır. Gaziantep içi ile ilçeleri 3.derece deprem çekinceli olsa da, DAK, ÖDK ile BBK’nın (Bitlis Bindirme Kuşağı) ürettiği sarsım dalgaları etkiler."

Mersin

"İçel ili, Ecemiş ile Karaisalı kırıkları etkisindedir.Mersin,MS534’de 6,4,MS1532’de M5,7’i sınamıştır. İlçeleri 4.derece çekincelidir. Adana’da DAK,ÖDK, KDBK’da(Kıbrıs dalma batma kuşağında) olacak depremler özellikle tarım alanları ile deniz kıyısındaki dikintileri göçertebilir."

Bitlis

"Bitlis ili ilçeleriyle 1.der. sarsım bölgesidir. Kavakbaşı, KAK, VAN, BBK(Bitlis Bindirme Kuşağı) depremlerinden etkilenir.Ahlat ile Tatvan, Bitlis içi M6,4’e kadar sarsıntıları çok uzun aralarla üretir. Dağlık kesimlerdeki yapılar güvenlidir."

Şanlıurfa

"Şanlıurfa Bozova ile Harran Kırıkları, ayrıca DAK ile ÖDK etkisindedir. Başkent odaklı M6,4’e kadar depremler 500 ile 1000 yılda bir olur. Tüm ilçeleriyle 3 ile 4. Derece deprem bölgesinde olup çok güvenlidir."

Siirt-Şırnak

"SİİRT ile ŞIRNAK illeri BBK(Bitlis Bindirme Kuşağı) etkisindedir. Hakkari le Van’daki depremlerle sarsılır. En büyük depremi Pervari’de 1884’de M6,1’dir. Güvenlidir."

Bingöl

"Bingöl 1.der. deprem bölgesidir. Karakoçan, KAK, DAK, BBK etkisindedir. Karlıova 20-30 yılda bir M5,5 ile M7,2 arası deprem üretebilir. Başken’t M6,9’a Yeşilbaşak M6,0’a dek sarsıntı üretebilir. KAK ile DAK’ın kavşağında olduğundan Türkiye’nin en çok sarsılır ilidir."

Muş

"Muş ili, Süphan, Malazgirt, BBK, KAK, DAK etkisinde M6,9’a dek sarsıntı üretir. Başkenti güvenlidir. Malazgirt, Varto, Bulanık M6,9’a gebedir. 25 ile 60 yılda bir depreşir. Tarım alanlarında yapılaşmadan kaçın."

Kilis

"Kilis içi en çok M5,2 üretir. İl, ÖDK, KAK, KDBK, BBK etkisinde sarsılan 3.derece güvenli bir deprem bölgesi içinde yer alır. Ovalardan kaçının."

Mardin

"Mardin, Karacadağ kırığının etkisindendir. DAK, ÖDK, BBK etkisinde sarsılan il, Türkiye’nin sarsım bakımından en güvenli illerinden biridir."

Osmaniye

"Osmaniye ili, DAK, ÖDK ile KDBK etkisi altında 1. Derece deprem kuşağıda olmasına karşın, Bahçe ile Osmaniye odaklı ürettiği en büyük deprem M5,8’i geçmez. Saydığım süreksizlerin ürettikleri depremlerin etkisinde sarsılır. Düzlük, tarım alanlarında yapılaşmaması gerekir."