İl ve ilçe müftülüklerinde, 4 yıl içinde 38 bin 53 resmi nikah kıyıldı

İl ve ilçe müftülüklerinde, 4 yıl içinde 38 bin 53 resmi nikah kıyıldı

Müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından 4 yıl içinde, 38 bin 53 resmi nikah il ve ilçe müftülüklerinde kıyıldı.

Evlendirme işlemlerinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması için müftülüklere verilen resmi nikah kıyma yetkisi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 2017'de yapılan düzenleme ile müftülüklere verilen evlendirme memurluğu görevi, 38 binden vatandaşın bu hizmetten yararlanmasını sağladı.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Evlendirme işlemlerinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması için müftülüklere verilen resmî nikâh kıyma yetkisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 3

8 bin 53 nikâh akdi il ve ilçe müftülüklerince gerçekleştirildi.





TOPLAM 38 BİN 53 NİKAH MÜFTÜLÜKLERCE KIYILDI

7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 2017 yılında düzenleme yapılmış, bu düzenleme ile il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmişti.

Evlendirme Yönetmeliğinde yapılan değişikli ile hangi müftülüklerin resmî nikâh kıyabileceği Bakanlığımız tarafından belirleneceği düzenlenmişti.

Müftülüklere resmî nikâh kıyabilme yetkisi veren bu değişiklik vatandaşlardan yoğun talep gördü.

Uygulama başladığı günden bugüne kadar toplam 38.053 resmî nikâh müftülüklerce kıyıldı.

MÜFTÜLÜKLERDE EN ÇOK NİKAH YAPILAN İL DİYARBAKIR

İl ve ilçe müftülüklerinde en çok nikâh akdi yapılan il Diyarbakır oldu. Diyarbakır’da 3.547 çiftin nikâh akdi gerçekleştirildi. Diyarbakır’ı sırasıyla; 3.258 ile İstanbul, 1.855 ile Ankara, 1.720 ile Konya, 1.402 ile Van, 1.249 ile Mardin, 1.074 ile Kahramanmaraş takip etti.”