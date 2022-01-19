İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle bazı ilaçların fiyatlarına Şubat ayının ilk haftası yüzde 36 zam yapılacak.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayla birlikte birçok ürüne ve hizmete zam gelmişti.

Uzun zamandır Türk Eczacıları Birliği, eczanelerde bazı ilaçlar konusunda sıkıntı yaşandığını ve kur nedeniyle ilaçlara da zam geleceğini açıklamıştı.

YÜZDE 36 ZAM

Şubat ayı itibariyle bazı ilaçların fiyatlarına yüzde 36 zam geliyor. Şubat ayının ilk haftası, bazı ilaçlar zamlı fiyatla satılacak.

ZAM GELECEK İLAÇLARIN LİSTESİ