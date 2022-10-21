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    İlaç ve sağlık malzemesi dolandırıcılığında 50 şüpheli yakalandı

    Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu şüpheliler için operasyon düzenlendi.
    • 21.10.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:10
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    İlaç ve sağlık malzemesi dolandırıcılığında 50 şüpheli yakalandı

    Hastanelerdeki ilaç ve sağlık malzemelerini satarak dolandırıcılık yapanlar, yakayı ele verdi.

    50 şüpheliye gözaltı

    Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.

    Ayrıntılar geliyor...

    İlaç ve sağlık malzemesi dolandırıcılığında 50 şüpheli yakalandı #1


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