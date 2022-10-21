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- İlaç ve sağlık malzemesi dolandırıcılığında 50 şüpheli yakalandı
İlaç ve sağlık malzemesi dolandırıcılığında 50 şüpheli yakalandı
Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu şüpheliler için operasyon düzenlendi.
- 21.10.2022 - 10:06
- Güncelleme : 21.10.2022 - 10:10
Hastanelerdeki ilaç ve sağlık malzemelerini satarak dolandırıcılık yapanlar, yakayı ele verdi.
50 şüpheliye gözaltı
Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...